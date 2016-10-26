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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2016 09:53 ص 26 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 09:53

صورة التقطت من الجانب اللبناني للمنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وشمال اسرائيل، في 3 كانون الثاني/يناير 2012 (afp_tickers)