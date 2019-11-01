هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 04:53 م

محتجون فلسطينيون وسط الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة على حدود قطاع غزة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019

اصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة في إطار "مسيرات العودة" قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 96 اصابة مختلفة منها 57 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة".

واوضحت أن أحد الجرحى في "حالة خطيرة" بعدما اصيب برصاصة في البطن شرق رفح في جنوب القطاع.

وذكر مراسل لفرانس برس أن عشرات المتظاهرين اقتربوا لأمتار عدة من السياج الحدودي الفاصل، ورشقوا بالحجارة الجنود الإسرائيليين المتحصنين في غرف مصفحة خلف تلال رملية.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات يوم الجمعة الحادي والثمانين ل"مسيرات العودة" التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي.

ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

ومذاك، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك