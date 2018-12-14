اصابة فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 03:17 م

احراق اطارات خلال تظاهرات للفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

أصيب الجمعة عدد من الفلسطينيين برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر متطابقة.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة البيرة القريبة من رام الله، وشوهدت سيارات اسعاف فلسطينية تنقل مصابين من المتظاهرين من مكان المواجهات، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شاب في السابعة عشرة من عمره برصاصة في البطن، لافتة الى انه نقل الى المستشفى في وضع "حرج للغاية".

وذكر سكان من مخيم الجلزون شمال رام الله ان ثلاثة فتية أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من المخيم.

ونقل شاب رابع الى المستشفى بعد إصابته برصاصة في قدمه.

وبحسب وزارة الصحة، فان شابين أصيبا ايضا بالرصاص الحي خلال مواجهات وقعت في منطقة اللبن الشرقية القريبة من نابلس في الضفة الغربية.

وتأتي هذه المواجهات عقب مقتل أربعة فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، منهم اثنان لا يزال الجيش الاسرائيلي يطاردهما للاشتباه بقتلهما إسرائيليين في الضفة الغربية.

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