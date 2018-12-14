تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

اصابة فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

احراق اطارات خلال تظاهرات للفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

(afp_tickers)

أصيب الجمعة عدد من الفلسطينيين برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر متطابقة.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة البيرة القريبة من رام الله، وشوهدت سيارات اسعاف فلسطينية تنقل مصابين من المتظاهرين من مكان المواجهات، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شاب في السابعة عشرة من عمره برصاصة في البطن، لافتة الى انه نقل الى المستشفى في وضع "حرج للغاية".

وذكر سكان من مخيم الجلزون شمال رام الله ان ثلاثة فتية أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من المخيم.

ونقل شاب رابع الى المستشفى بعد إصابته برصاصة في قدمه.

وبحسب وزارة الصحة، فان شابين أصيبا ايضا بالرصاص الحي خلال مواجهات وقعت في منطقة اللبن الشرقية القريبة من نابلس في الضفة الغربية.

وتأتي هذه المواجهات عقب مقتل أربعة فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، منهم اثنان لا يزال الجيش الاسرائيلي يطاردهما للاشتباه بقتلهما إسرائيليين في الضفة الغربية.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك