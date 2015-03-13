اصابة فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
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فلسطيني يهرع لمساعدة جريح اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قرب مخيم الجلزون(afp_tickers)
قالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية ان شابا في السابعة عشرة من عمره اصيب بجروح خطيرة في قدمه الجمعة برصاص اطلقه الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بالقرب من مخيم الجلزون في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في مشفى رام الله ان الشاب يواجه خطر بتر قدمه نتيجة اصابتها بتهتك شديد بفعل الرصاصة.
ويشهد مخيم الجلزون مواجهات بين شبانه والجيش الاسرائيلي كل يوم جمعة.
وقالت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان "الجنود استخدموا وسائل لمكافحة الشغب وبداوا باطلاق الرصاص الحي حين القيت زجاجة حارقة في اتجاههم".
وقال محمود مبارك مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون ان نحو مئة فتى اصيبوا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال العام الماضي خلال المواجهات التي تجري عند مدخل المخيم.
ولا يبعد مدخل المخيم سوى امتار قليلة عن مستوطنة بيت ايل التي يمر بمحاذاتها شارع رئيسي يستخدمه الفلسطينيون. وتتعرض السيارات الفلسطينية باستمرار للرشق بالحجارة من قبل سكان تلك المستوطنة.
وقال مبارك ان "شبان المخيم يخرجون منه الى مدرسة الوكالة الواقعة بالقرب من المخيم للعب فيها وتجري هناك استفزازات من قبل الجيش ما يؤدي الى اندلاع المواجهات".
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عددا كبيرا من عناصر الجيش الاسرائيلي وهم يتحصنون على طرف المستوطنة، لمنع اقتراب اي من شبان المخيم باتجاهها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب