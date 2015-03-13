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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2015 03:26 م 13 مارس 2015 - آخر تحديث - 15:26

فلسطيني يهرع لمساعدة جريح اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قرب مخيم الجلزون (afp_tickers)