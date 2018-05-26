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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 01:08 م 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:08

Heurts entre manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre, le 26 mai 2018 à Tirana, en Albanie (afp_tickers)