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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 11:15 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:15

وزير خارجية المانيا هايكو ماس ووزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس بعد مؤتمر صحافي في برلين في 29 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)