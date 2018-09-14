هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 05:32 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:32

أقارب يصلون إلى منزل في بيكرزفيلد قتل فيه مطلق النار شخصين، في 13 ايلول/سبتمبر 2018

أعلنت الشرطة الاميركية الخميس أن المسلح الذي قتل الأربعاء خمسة أشخاص من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار كان في خضم اجراءات طلاق لكن علاقته بالضحايا الاخرين لا تزال مبهمة.

وصرح دوني يونغبلود مسؤول شرطة منطقة كيرن خلال مؤتمر صحافي في بيكرزفيلد المدينة التي شهدت إطلاق النار على بعد نحو 150 كلم شمال لوس انجليس "يبدو أن المشتبه به استهدف كل ضحاياه عمدا".

وتابع يونغبلود أن مطلق النار واسمه خافيير كاساريز (54 عاما) كان في خضم اجراءات طلاق وأن زوجته بيترا كاساريز تقدمت بطلب الحضانة وتقاسم الاملاك بين الزوجين.

وقال أن كاساريز حضر الاربعاء مع زوجته الى شركة للشحن البري. وتشاجر الزوجان مع رجل كان موجودا في المكان ثم أرداه خافيير قبل أن يوجه سلاحه النار ضد زوجته ويلاحق رجلا ثالثا ويقتله.

بعدها توجه خافيير الى منزل في بيكرزفيلد حيث قتل امرأة في ال31 ووالدها.

وأضاف يونغبلود أن خافيير استولى تحت تهديد السلاح على سيارة امراة كانت فيها مع طفلها لكن سمح لهما بالرحيل قائلا إنه "ليس رجلا شريرا".

وأقدم خافيير على الانتحار عندما لحقت به الشرطة أمام متجر. ونشرت الشرطة تسجيل فيديو للمشهد من كاميرا مثبتة على أحد عناصرها.

وعملية اطلاق النار هي الثالثة الاكثر دموية في الولايات المتحدة هذا العام بعد الاعتداء في مدرسة باركلاند (فلوريدا) حيث قتل 17 شخصا في شباط/فبراير الماضي واطلاق النار في مدرسة في سانتا-فيه (تكساس) في أيار/مايو والذي راح ضحيته عشرة أشخاص.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب