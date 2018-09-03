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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 07:25 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:25

بدأت قناة عامة روسية مقربة من الكرملين ببث برنامج أسبوعي مخصص للرئيس فلاديمير بوتين الذي تشهد شعبيته تراجعاً منذ إعلانه مشروع قرار زيادة سن التقاعد.

ومساء الأحد تابع مشاهدو قناة "روسيا 1" البرنامج الذي ظهر فيه بوتين الذي يقود روسيا منذ 1999 وهو يقطف الفطر في سيبيريا ويتحدث مع عمال مناجم وطلبة.

وإذا كان بوتين حاضراً بقوة في برامج القنوات الرسمية فإن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" يظهره في حلة جديدة.

وعن البرنامج قال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين "إنه مشروع لقناة +في جي تي ار كي+ العامة وليس للكرملين".

وأضاف "المهم بالنسبة لنا هو نشر المعلومات المتعلقة بالرئيس وبرنامج عمله بصورة صحيحة وبدون تشويه"، موضحا أن بوتين لا يشارك شخصيا في البرنامج، وإن لم يتوان بسكوف نفسه عن الظهور في الحلقة الأولى الأحد.

وقال بسكوف لمقدم البرنامج فلاديمير سولوفييف خلال الحلقة إن بوتين "لا يحب الأطفال فقط، إنه يحب الناس عموماً. إنه رجل إنساني جداً".

خصص القسم الأكبر من الحلقة لتأييد موقف بوتين من إصلاح قانون التقاعد الذي أعلن في حزيران/يونيو ودفع عشرات الآلاف للنزول إلى الشوارع تعبيراً عن احتجاجهم.

والأسبوع الماضي اقترح بوتين زيادة سن التقاعد إلى 60 سنة للنساء من 55 حالياً، بدلا من 63 سنة في النص الأصلي. ولكنه أبقى على اقتراح زيادة سن التقاعد للرجال إلى 65 عاماً بدلاً من 60 سنة حالياً.

وعلى الرغم من هذا، نزل آلاف الروس الى الشارع للاحتجاج.

وتراجعت شعبية بوتين في حزيران/يونيو إلى 64% مقابل 80% في أيار/مايو، وفق معهد "فيتيسيوم" لاستطلاعات الراي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب