هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 07:29 م

محتجون يحملون أعلاما فلسطينية قرب إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة في الثامن من آذار/مارس 2019

أفاد الجيش الاسرائيلي في بيان أن صاروخين أطلقا مساء الخميس من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، نافيا سقوط ضحايا أو وقوع اضرار.

وقبيل إعلان الجيش على تويتر، دوت صفارات الانذار في تل أبيب ومحيطها.

ونشرت وزارة الخارجية شريطا مصورا قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديد" المضادة للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل ابيب".

وأظهر الشريط أيضا صاروخين يحلقان في الاجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الانذار.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر وسقط الاخر في مكان ما، ولكن ليس في تل ابيب".

وتبعد مدينة تل ابيب 70 كلم شمال قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وفي تشرين الاول/اكتوبر سقط صاروخ أطلق من غزة في البحر قرب تل أبيب فيما سقط آخر في مدينة بئر السبع الاكثر قربا من غزة والواقعة جنوب اسرائيل.

وردا على ذلك، استهدفت اسرائيل عشرين موقعا في غزة ما أسفر عن مقتل فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية. وأغلقت الدولة العبرية أيضا معابرها مع غزة ما زاد من عزلة القطاع المحاصر أصلا.

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