هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 08:26 م

رئيس جزر القمر غزالي عثمان بعد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أعيد انتخاب رئيس جزر القمر غزالي عثمان لولاية ثانية الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات في هذا الأرخبيل الفقير الواقع في المحيط الهندي.

وحصل غزالي على 60,77 في المئة من الاصوات متقدما بفارق كبير على اقرب منافسيه محمود أحمد الذي نال 14,62 بالمئة من الاصوات، وفق ما أعلن رئيس اللجنة دجازا أحمد محمد.

ورحب المعسكر الرئاسي بهذا الفوز الذي لم يثر أي رد فعل فوري في شوارع العاصمة موروني.

وقال علي احمد مساعدية مدير الحملة الانتخابية للرئيس "نحن سعداء بالفوز في الجولة الأولى كما سبق وأعلنا".

واضاف "الآن، سنبذل قصارى جهدنا (...) لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاغل الرئيسي للسكان" في هذا الأرخبيل الصغير.

على الفور، سارع المرشح محمود أحمد الى "رفض النتائج"، وندد في مقابلة مع وكالة فرانس برس ب"انقلاب عسكري عن طريق انتخابات رئاسية".

ودعا "المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بإعادة انتخاب غزالي" المتهم، حسب قوله، بالعديد من عمليات الاحتيال.

وجرت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء بالغة التوتر بين فريق غزالي المنتهية ولايته، ومنافسيه الذين تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة النطاق.

وفرقت قوات الدرك الاثنين تظاهرة لعدد من المرشحين الى الانتخابات، وحوالى مئة من مؤيديهم كانوا يتظاهرون في شوارع العاصمة للتنديد بال"تزوير".

وأسفر التدخل عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في صفوف المعارضة، منهم ثلاثة مرشحين.

وبرر وزير الداخلية محمد داوود استخدام القوة بضرورة الحفاظ على النظام العام.

وبحسب منظمات المجتمع المدني فقد تم نهب مكاتب وأقفلت قبل الوقت الرسمي للاغلاق وعمد الدرك الى حشو صناديق الاقتراع او مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور، وحصلت فيها كل أعمال التزوير الانتخابي.

-"لا مصداقية"-

وأوجز سمير سليمان الذي ينتمي الى "منصة المواطنين"، وهي منظمة جماعية غير حكومية، الوضع بالقول "أيا تكن النتائج المعلنة، فلن تتصف بأي مصداقية".

وتتسم النبرة بمزيد من الدبلوماسية، لكن مراقبي الاتحاد الافريقي والسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها (كوميسا) وقوات الاحتياط لشرق إفريقيا (ايسف)، عبروا عن الرأي نفسه.

وكتبوا أنهم "يأسفون للحوادث التي سجلت ولم تسمح للناخبين بالخروج بكثافة لممارسة حقوقهم المدنية بهدوء"، مشيرين الى ان "الوضع يمنع التحدث بموضوعية حول شفافية الانتخابات وصدقيتها".

ورفض الفريق الرئاسي كل هذه الانتقادات. وأكد داوود أن "الأحداث الحاصلة لا تشوش على صدق عمليات التصويت".

وتابع الوزير "لم أر أبدا انتخابات تتصف بمزيد من الشفافية في بلادنا"، موضحا "نحن دولة تتمتع بالسيادة، ولن يفرض أحد علينا أي شيء من الخارج".

وخلال حملة انتخابية تم خلالها استخدام كل الوسائل المتاحة للدولة، كرر غزالي عثمان ( 60 عاما) القول أنه ينوي الفوز من الجولة الأولى.

ويُتهم الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 الى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ اشهر بزيادة اعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.

وقبل عام، أقر عبر استفتاء إصلاحا دستوريا شكك في النظام الموضوع في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالارخبيل الصغير في المحيط الهندي.

ومدد هذا النص من ولاية الى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب الى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).

وبفضل القانون الانتخابي الجديد، يمكن أن يبقى رئيس الدولة المنتهية ولايته، إذا ما فاز، في السلطة حتى 2029.

ونددت المعارضة بنزعته السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 الف نسمة. لكن الوسائل المتاحة لها لمواجهة السلطة قليلة بعد تقسيمها وتدميرها بسبب القمع.

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