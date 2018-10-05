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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 02:47 م 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:47

صورة وزعتها وكالة الانباء السورية لمراسم جنازة جماعية لقتلى سقطوا في هجمات انتحارية على السويداء في 25 تموز/يوليو 2018

تظاهر الجمعة أقرباء رهائن دروز خطفهم تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة السويداء في جنوب سوريا، لحض السلطات على تكثيف جهودها لتحرير المخطوفين، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وشنّ التنظيم المتطرف في 25 يوليو/تموز سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية يطال الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم معه ثلاثين شخصاً هم 14 امرأة و16 من أولادهن.

ومنذ خطفه للرهائن، قام التنظيم الجهادي في الخامس من آب/أغسطس بإعدام شاب جامعيً (19 عاماً) بقطع رأسه، وأعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنّة (65 عاماً) من بين الرهائن جراء مشاكل صحية.

ثم أعلن الثلاثاء الماضي إعدام شابة في الخامسة والعشرين من العمر.

وبدأ الاعتصام الأربعاء أمام مبنى محافظة السويداء في مدينة السويداء، غداة الإعلان عن إعدام الشابة. وتواصل الاعتصام الجمعة في المكان نفسه.

وقال مدير شبكة السويداء 24 المحلية للأنباء نور رضوان لوكالة فرانس برس "تنفّذ عائلات المخطوفين اعتصاماً مفتوحاً منذ الأربعاء أمام مبنى المحافظة في مدينة السويداء، مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لاطلاق سراح المعتقلين".

ويشارك في التجمع أقرباء المخطوفين إضافة إلى سكان حضروا للتعبير عن تضامنهم.

وقال ناشط سياسي يشارك في الاعتصام، بشرط عدم الكشف عن اسمه، "نحن نطالب بعودة المخطوفين فقط. وهذا ليس سقفا عاليا".

وإثر عملية الخطف، تولت روسيا بالتنسيق مع الحكومة السورية التفاوض مع التنظيم. كما شكلت عائلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفداً محلياً للتفاوض. إلا أن كافة المساعي باءت بالفشل حتى الآن.

وأوضح رضوان أن "التنظيم حدّد ثلاثة مطالب رئيسية: دفع مبلغ مليون دولار عن كل مخطوف، أي ما يعادل 27 مليون دولار، وقف حملة الجيش السوري على منطقة تلول الصفا (الصحراوية الواقعة في محافظة السويداء)، والافراج عن 48 من زوجات مقاتلي التنظيم سجينات لدى الحكومة السورية".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مطالب مماثلة.

ولم يتبنَ تنظيم الدولة الإسلامية عمليات الخطف ولا الإعدام، لكن عائلات المخطوفين تلقت صورا ومقاطع فيديو أرسلها جهاديون من هواتفهم تؤكد الخطف والاعدام، بحسب مصادر محلية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب