محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 07:28 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:28

لناشطة الحقوقية السعودية عزيزة ال يوسف ضمن الموقوفين من سلطات الرياض بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش (afp_tickers)