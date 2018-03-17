اعتقال اثنين من اقرباء الفلسطيني منفذ عملية الدهس في الضفة الغربية الجمعة
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قوات الامن الاسرائيلية تفحص السيارة التي استخدمت في عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة في 16 آذ1ار/مارس 2018(afp_tickers)
اعلن الجيش الاسرائيلي السبت اعتقال اثنين من اقرباء الفلسطيني الذي نفذ عملية دهس قتل فيها جنديان اسرائيليان الجمعة في الضفة الغربية المحتلة، هما احد اخوته وعم له.
وجرح عسكريان آخران في هذا الهجوم، احدهما اصابته خطيرة، بعدما قام فلسطيني بدهسهما بالقرب من حاجز عسكري في غرب جنين بشمال الضفة الغربية.
ووقعت عملية الدهس في "يوم غضب" دعا اليه الفلسطينيون بعد مئة يوم من اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وقال الجيش الاسرائيلي ان سائق السيارة التي استخدمت في العملية جرح ونقل الى المستشفى حيث يتم استجوابه.
وكان جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بت) ذكر الجمعة ان الفلسطيني يدعى علاء قبها مولود في 1991 ومن بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين. وكان اعتقل في سجن اسرائيلي "لدواع امنية" وافرج عنه في نيسان/ابريل 2017.
وقام الجيش الاسرائيلي ايضا بمعاينة منزل منفذ الهجوم في برطعة تمهيدا لتدميره.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت في بيان ان اسرائيل "ستعمل من اجل هدم منزل الارهابي".
واضاف الجيش الاسرائيلي من جانب اخر ان السلطات العسكرية الغت 67 اذن عمل في اسرائيل و26 تصريحا للتجارة كانت منحت لافراد من عائلة المهاجم.
وتصاعد التوتر الجمعة مع دعوة حركة حماس لتنظيم "يوم غضب" بعد مرور مئة يوم على إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأشادت حركة حماس بالهجوم، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.
وقتل 32 فلسطينيا على الأقل وأربعة إسرائيليين منذ إعلان ترامب الذي اندلعت على اثره تظاهرات في مختلف ارجاء العالمين العربي والإسلامي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب