هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 02:09 م

سليماني في صورة من الارشيف التقطت في 18 ايلول/سبتمبر 2016 خلال اجتماع في طهران

أعلن حرس الثورة الإيراني الخميس اعتقال ثلاثة "إرهابيين" تدعمهم "أجهزة استخبارات إسرائيلية عربية" أثناء الاعداد لمحاولة اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وكتب "سيبانيوز"، الموقع الرسمي للحرس انه "تم إرسال المشتبه بهم الثلاثة إلى الخارج" مشيرا الى "إنفاق مبالغ كبيرة لتدريبهم وإعدادهم". واوضح أن الثلاثة إيرانيون.

وسليماني قائد "فيلق القدس"، المسؤول عن العمليات الخارجية، ومهندس الإستراتيجية العسكرية الإيرانية في المنطقة.

واضاف الموقع نقلا عن حجة الاسلام حسين طائب، رئيس جهاز الاستخبارات في حرس الثورة قوله أن الأشخاص الثلاثة خططوا لمهاجمة سليماني في كرمان (جنوب شرق) خلال إحياء ذكرى عاشوراء في ايلول/سبتمبر الماضي.

وتابع ان الثلاثة حفروا نفقا تحت حسينية تابعة لوالد اللواء وفخخوه بما "بين 350 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة"، مضيفا أن المشتبه بهم كانوا خاضعين للرصد والتتبع قبل فترة طويلة من جانب أجهزة استخبارات الحرس.

واللواء سليماني رمز لدعم طهران سلطات دمشق وبغداد في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان التلفزيون الإيراني بث الثلاثاء أول مقابلة للواء الذي اكد انه كان في لبنان لمساعدة حزب الله خلال الحرب بين إسرائيل وهذه الحركة الشيعية اللبنانية صيف عام 2006.

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