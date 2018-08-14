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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 05:11 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:11

النائب العام الفنزويلي طارق صعب في 8 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)