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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 07:22 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:22

النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز في مؤتمر صحافي في براغ في 16 كانون الاول/ديسمبر 2017 في براغ.

أعلنت الشرطة الهولندية أنها اعتقلت الثلاثاء رجلاً بشبهة التحضير لهجوم ضد النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي أعلن قبل شهرين عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثّل النبي محمد.

وكان الزعيم الشعبوي أعلن في حزيران/يونيو أنه سينظّم أمام البرلمان الهولندي في أمستردام، بعد انتهاء فصل الصيف، مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثّل النبي محمد، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين.

وقالت الشرطة في بيان إنها بدأت بترصّد المشتبه به البالغ من العمر 26 عاماً بعدما تحدّث في شريط فيديو على فيسبوك عن هجوم سيستهدف منظّم هذه المسابقة.

وأضافت أن الشاب، الذي لم تكشف عن هويته، تحدّث كذلك في الشريط نفسه عن هجوم ضد البرلمان.

من جهته قال فيلدرز في تغريدة على حسابه على تويتر إن "المركز الوطني لتنسيق مكافحة الإرهاب أبلغني صباح اليوم أن هناك رجلاً قال على فيسبوك إنه أتى إلى هولندا بهدف قتلي".

وأوضحت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت المشتبه به في محطة القطارات المركزية في لاهاي، مشيرة الى انه ما زال يخضع للاستجواب وسيمثل الجمعة أمام قاض للتحقيق معه.

وأعرب فيلدزر عن استغرابه للتهديدات بالقتل التي تلقاها.

وقال في تغريدة ثانية "من الجنون أن يحصل هذا بسبب مسابقة رسوم وأن تنهال تهديدات القتل".

وفيلدرز هو نائب في البرلمان الهولندي وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، وقد اشتهر بمواقفه المعادية للاسلام.

والاسبوع الماضي أعربت باكستان عن قلقها العميق إزاء المسابقة "التجديفية" التي يعتزم فيلدرز تنظيمها، واستدعت دبلوماسيا هولنديا رفيع المستوى في إسلام آباد لإبلاغه موقفها هذا.

وفي هولندا وصف رئيس الوزراء مارك روتي المسابقة التي يعتزم فيلدرز تنظيمها بأنها "تفتقر الى الاحترام واستفزازية"، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لحرية التعبير.

بدوره شدّد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على ان هذه المسابقة لا علاقة لها بالحكومة الهولندية لا من قريب ولا من بعيد.

وفي 2004 اغتيل في أمستردام السينمائي المثير للجدل ثيو فان غوغ على يد رجل أراد الانتقام منه بسبب أحد أفلامه التي اعتبرت مسيئة للإسلام.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب