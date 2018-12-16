اعتقال سبعة متظاهرين أمام مقر الاستخبارات الروسية في موسكو

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 03:58 م

شرطيون في موسكو يعتقلون متظاهرا امام مقر الاستخبارات الروسية في 16 كانون الاول/ديسمبر 2018

اعتقلت الشرطة سبعة اشخاص كانوا يتظاهرون الأحد أمام مقر اجهزة الاستخبارات الروسية رفضا "لتجاوزات قوات الامن"، وفق ما نقلت منظمة "أو في دي" المتخصصة في رصد عمليات التوقيف.

وتجمع عشرات الاشخاص ارتدى بعضهم سترات صفراء في اطار تظاهرة غير مرخص لها امام لوبيانكا، المقر التاريخي لاجهزة الاستخبارات الروسية في موسكو، احتجاجا على "تعسف قوات الامن"، بحسب مراسل فرانس برس في المكان.

وقالت "أو في دي" إن سبعة اشخاص على الاقل تم اعتقالهم، ناشرة صورة للمعتقلين في شاحنة للشرطة.

كذلك، اعتقل خمسة آخرون أمام مقر وزارة الصحة في موسكو خلال تظاهرة غير مرخص لها، وفق ما نقلت اذاعة "صدى موسكو" المعارضة عن ناشط.

ومعظم من يتم اعتقالهم خلال تظاهرات غير مرخص لها في روسيا يتم الافراج عنهم بعد ساعات أو يحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة أو بدفع غرامات.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن الدعوات الى تظاهرات غير مرخص لها يمكن ان تؤدي الى اعمال عنف، على غرار ما حصل في باريس خلال تظاهرات "السترات الصفراء".

وقال بوتين أمام المجلس الرئاسي لحقوق الانسان "لا نريد أحداثا في بلادنا تنتزع فيها الارصفة ويتم إحراق كل ما تراه العين".

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