اعتقال شبكة لتهريب المهاجرين في شمال المغرب

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 02:49 م

مهاجرون تسلقوا السياج الفاصل بين المغرب وإسبانيا في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018

اعلنت الشرطة المغربية الخميس أنها اعتقلت في منطقة طنجة (شمال) "شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة" نحو إسبانيا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن "إجراءات البحث مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما تم توقيف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية"، لافتة الى ان "عمليات التفتيش داخله" أدت الى العثور على "سبعة عشر مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة عشر جزائريا".

وأضافت ان الشرطة ضبطت "جوازات سفر وسندات هوية جزائرية (...) وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين".

وتأتي هذه العملية غداة إحباط "محاولة للهجرة غير الشرعية" قام بها 89 مغربيا واعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه بانهم مهربون، بحسب مديرية الامن الوطني.

وتمكن المغرب من اعتراض 68 ألف مهاجر واعتقال 122 "شبكة اجرامية ناشطة" بين كانون الثاني/يناير ونهاية ايلول/سبتمبر 2018، وفق حصيلة رسمية.

وإضافة الى المهاجرين الاتين من إفريقيا جنوب الصحراء، ازدادت في الاشهر الاخيرة محاولات مغاربة الابحار الى اسبانيا بواسطة زوارق مطاطية، لكن القسم الاكبر منهم تتم إعادته تنفيذا لاتفاق بين مدريد والرباط.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن معظم المهاجرين باتوا يسلكون الطريق البحرية بين المغرب وإسبانيا مع وصول اكثر من 56 الفا من هؤلاء الى السواحل الاسبانية العام الفائت.

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