اعتقال شخصين في قضيّة الطائرات المسيّرة بمحيط مطار غاتويك اللندني (الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 02:00 ص

طائرة لشركة بريتش إيرويز البريطانية تهبط في مطار غاتويك في لندن في 21 ك1/ديسمبر 2018.

أعلنت الشرطة البريطانية أنّها اعتقلت ليل الجمعة شخصين للاشتباه بعلاقتهما بـ"الاستخدام الجنائي لطائرات مسيّرة" في مطار غاتويك اللندني حيث اضطربت حركة الملاحة طوال الأيام الثلاثة الماضية مما حال دون سفر عشرات آلاف الركاب.

وقال المسؤول في الشرطة جيمس كوليس إنّه "في إطار تحقيقاتنا الجارية في الاستخدام الجنائي للطائرات المسيّرة والذي تسبّب باضطرابات شديدة في الرحلات الجوية من وإلى مطار غاتويك، اعتقلت شرطة ساسكس شخصين بعيد الساعة العاشرة مساء (22,00 ت غ) في 21 كانون الأول/ديسمبر".

وأغلق المطار ليل الأربعاء كإجراء أمني احترازي بعد أن رُصدت طائرتان مسيّرتان تحلّقان في محيط المدرج قرابة الساعة 21,00. وأعيد فتح المطار بشكل مقتضب ليلاً قبل إغلاقه مجدّداً الساعة 03,45 ت غ صباح الخميس بسبب الطائرات المسيّرة.

وعانى عشرات آلاف المسافرين جرّاء عدم إقلاع الطائرات ممّا نغّص على قسم كبير منهم عطلة الأعياد. وتم تحويل رحلات إلى مدن أوروبية أخرى مثل باريس أو أمستردام.

ومطار غاتويك هو ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة ويسيّر رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلداً ويعبره نحو 45 مليون مسافر في السنة.

ويحظّر القانون في بريطانيا استخدام الطائرات المسيّرة على بعد أقلّ من كيلومتر من المطارات أو على ارتفاع أكثر من 400 قدم (122 متراً). ويواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لخمس سنوات.

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