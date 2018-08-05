اعتقال مسؤول العملات الاجنبية في المصرف المركزي الايراني (رسمي)
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مكتب صيرفة في طهران في 28 كانون الاول/ديسمبر 2016(afp_tickers)
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي الأحد اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي غداة عزله من منصبه.
ونقلت وكالات الأنباء عن إيجئي قوله "تم اعتقال العديد من الاشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع اربعة من السماسرة واحد الصرافين باتهامات اقتصادية".
وأقال محافظ البنك المركزي الجديد عراقجي، وهو ابن شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، السبت بسبب طريقة معالجته أزمة صرف العملة الوطنية.
وخسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/أبريل بسبب المخاوف من اعادة العمل بالعقوبات الاميركية.
وقد أثارت محاولة سيئة لتثبيت سعر صرف الريال في نيسان/ابريل مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء واتهامات بالفساد المستشري من قبل أولئك الذين لديهم إمكان الوصول إلى أسعار صرف عملات حكومية أقل كلفة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب