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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 04:25 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:25

مكتب صيرفة في طهران في 28 كانون الاول/ديسمبر 2016 (afp_tickers)