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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 04:04 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 04:04

الجنرال المتقاعد ميغيل رودريغيز توريس يتحدث خلال اجتماع للمعارضة باسم "منتدى الدفاع عن الديموقراطية" في كراكاس في 6 آب/اغسطس 2017. (afp_tickers)