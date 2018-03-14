اعتقال وزير سابق في فنزويلا بتهمة التآمر على الجيش
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الجنرال المتقاعد ميغيل رودريغيز توريس يتحدث خلال اجتماع للمعارضة باسم "منتدى الدفاع عن الديموقراطية" في كراكاس في 6 آب/اغسطس 2017.(afp_tickers)
أعلنت الحكومة الفنزويلية ان جهاز الاستخبارات اعتقل الثلاثاء الجنرال المتقاعد ميغيل رودريغيز توريس الذي كان في عهد الرئيس نيكولاس مادورو وزيرا للداخلية والعدل قبل ان يصبح معارضا له، وذلك بتهمة التخطيط لمؤامرة ضد الجيش.
وأوضحت الحكومة في بيان ان عناصر من جهاز الاستخبارات (سيبين) القوا القبض على الوزير السابق البالغ 54 عاما داخل فندق في كراكاس حيث وعد بأن يدلي بـ"اعلانات مهمة" بشأن فنزويلا.
وأضاف البيان ان الجنرال المتقاعد "كان مطلوبا للعدالة بسبب ضلوعه في انشطة ضد السلام (...) لقد شارك في مؤامرات كان هدفها النيل من وحدة قواتنا المسلحة".
ولفتت الحكومة في بيانها الى ان الموقوف "سيحال امام القضاء"، مشيرة الى انه "اقيل من الحكومة بسبب صلاته بالاستخبارات الاميركية".
لكن "حركة الجميع العريضة للتحدي" التي أسسها الوزير السابق بعد انتقاله الى صفوف المعارضة نددت باعتقال مؤسسها، مؤكدة ان احتجازه "تعسفي".
وكان رودريغيز توريس يشغل في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز منصب رئيس جهاز الاستخبارات.
وبحسب مصدر طلب عدم نشر اسمه فإن الجنرال المتقاعد "اعتقل من دون وجود مذكرة توقيف بحقه".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب