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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 02:29 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:29

اعتقلت السلطات الأميركية شخصا يشتبه أنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية وقاتل، دخل البلاد بصفته لاجئاً ما يثير التساؤلات بشأن نجاعة عملية التأكد من خلفيات اللاجئين التي تقوم بها الحكومة الأميركية.

واعتقلت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) عمر أمين (45 عاما) الأربعاء في ساكرامينتو في كاليفورنيا بعد ثلاثة أشهر من إصدار قاض عراقي مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بقتل رجل شرطة عراقي في 2014، بحسب ما أفادت وزارة العدل.

ودخل أمين، وهو من منطقة راوة في محافظة الأنبار، الولايات المتحدة في عام 2014 بعد منحه وضع لاجئ، وسعى مؤخرا الى الحصول على الإقامة الدائمة بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء التي تتيح له العمل في الولايات المتحدة.

إلا أن السلطات الأميركية تقول الآن أن العراق ابلغها أن أمين عضو في منظمتين ارهابيتين هما تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول السلطات العراقية أن عائلة أمين دعمت تأسيس تنظيم القاعدة في العراق في منطقة راوة في محافظة الأنبار، وأن أمين ساعد في زرع عبوات ناسفة معدة يدوياً.

كما تقول السلطات أنه أطلق النار على رجل شرطة في راوة في 22 حزيران/يونيو 2014 بعد يوم من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة. وجريمة القتل هذه هي الأساس لطلب بغداد ترحيل أمين.

وقالت وزارة الدفاع إن "أمين أخفى انتماءه إلى منظمتين ارهابيتين عندما تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ، وبعد ذلك عندما تقدم بطلب لبطاقة خضراء في الولايات المتحدة".

ودخول أمين الى الولايات المتحدة كلاجئ يمكن أن يقوي موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قرر العام الماضي خفض عدد اللاجئين الذين يدخلون الولايات المتحدة سنوياً.

وحدد ترامب عدد اللاجئين ب45 ألف لاجئ للعام المالي الحالي (ينتهي في 30 أيلول/سبتمبر) مقارنة ب 110 آلاف الذي حدده الرئيس السابق باراك اوباما للعام المالي 2017.

ولكن إذا استمرت الوتيرة الحالية فإن العدد الحقيقي للاجئين الذين سيسمح لهم بدخول البلاد في العام المالي 2018 يمكن ان يقل عن 20,000 لاجئ حيث لم يدخل البلاد سوى 18565 لاجئا حتى العاشر من آب/اغسطس، بحسب دائرة الاحصاءات في وزارة الخارجية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب