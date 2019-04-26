هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2019 02:02 م

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر صحافي في الكرملين في موسكو في 8 نيسان/ابريل 2019

اعتقلت السلطات التركية 115 عنصرا في القوات المسلحة الجمعة وكانت لا تزال تبحث عن 95 آخرين لعلاقتهم المفترضة مع الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016 كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن بين الذين تشتبه بهم النيابة العامة في اسطنبول 112 جنديا من سلاح البر و29 من سلاح الجو و50 من البحرية و14 من الدرك و5 من قيادة خفر السواحل.

ويشتبه بأنهم يتعاطفون مع حركة غولن التي تصفها أنقرة ب"المجموعة الارهابية".

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى 20 عاما بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016. لكن غولن يرفض هذه الاتهامات.

وأعلن مكتب المدعي العام الجمعة اصدار مذكرات توقيف بحق 41 من أنصار غولن المفترضين.

ومنذ الانقلاب الفاشل تطارد السلطات دون هوادة مناصري غولن وأطلقت حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ تركيا المعاصر. وتم اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألفا من وظائفهم.

وبعد ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب، ما تزال التوقيفات مستمرة أسبوعيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن النيابة العامة في اسطنبول قولها الجمعة إن حركة غولن "هي المنظمة الارهابية التي تطرح أكبر تهديد لالنظام الدستوري" في البلاد.

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