اعتقال 16 شخصا يشتبه في تكوينهم شبكة للهجرة غير النظامية في المغرب
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صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اعتقلت السلطات المغربية الثلاثاء 16 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير النظامية، بينهم 7 أوقفوا في ورشة لصناعة الزوارق المطاطية بالدار البيضاء حيث تم حجز ثلاثة زوارق، وفق الإدارة العامة للأمن.
وأوضح بيان لهذه الهيئة أن تسعة اشخاص اعتقلوا في مدينة وجدة (شرق) ومنطقها مشيرا إلى ضبط 8 سيارات وإيصالات تحويلات مالية وحاويات كبيرة لتخزين البنزين علاوة على مبالغ مالية مهمة.
وقد أحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر 2018 كما استطاعت تفكيك 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر"، بحسب آخر حصيلة رسمية.
وافاد البيان ان الأبحاث الأولية أظهرت وجود "مؤشرات تقارب وتقاطعات" بين المشتبه فيهم و"أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية".
وأكد فتح تحقيق قضائي ل"تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة (...) وارتباطاتها المحتملة خارج المغرب".
وتفيد معلومات وزارة الداخلية الاسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا الى اسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقا.
كما قدرت المنظمة الدولية للهجرة ب630 عدد الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور الى اسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى 224 العام الماضي.
وإضافة الى المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب