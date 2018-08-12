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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 12:47 م 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:47

المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي (afp_tickers)