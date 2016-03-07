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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2016 07:38 ص 07 مارس 2016 - آخر تحديث - 07:38

وقعت مواجهات مسلحة جديدة قبيل فجر الاثنين في بن قردان (جنوب شرق تونس) حيث قتل خمسة "ارهابيين" الاسبوع الماضي في صدامات مع قوات الامن، حسبما اوردت وسائل اعلام محلية.

وافادت قناة "وطنية" التلفزيونية الرسمية ان تبادلا لاطلاق النار بدا اثر محاولة لشن هجوم على مركز للحرس الوطني وثكنة عسكرية في المنطقة القريبة من الحدود الليبيبة، لكن القناة لم توضح هوية منفذي الهجوم.

واكد سكان لوكالة فرانس برس ان تبادلا لاطلاق النار كان جاريا عند الفجر.

وقالت وزارة الداخلية ردا على اسئلة فرانس برس انه لا يمكنها "التعليق في هذه المرحلة".

الاربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل خمسة "إرهابيين" تسللوا من ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى، خلال مواجهات مع قوات من الامن والجيش في بن قردان، أسفرت ايضا عن مقتل مدني برصاصة طائشة وإصابة ضابط بالجيش.

واشارت السلطات الى ان اربعة على الاقل من المتطرفين هم تونسيون.

وعلق رئيس الحكومة الحبيب الصيد عندها بالقول ان قوات الامن تمكنت من "احباط ما كانت تخطط له العصابة الارهابية المتسللة من ليبيا من عمليات ارهابية".

واعربت تونس التي ترتبط مع ليبيا بحدود برية طولها حوالى 500 كلم، عن قلقها من الوضع في هذا البلد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب