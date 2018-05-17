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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 11:21 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:21

مقاتل انفصالي يمني يجلس على عربة مدرعة في عدن بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2018 (afp_tickers)