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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 10:52 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 22:52

دورية للشرطة المكسيكية في تيخوانا في 26 نيسان/ابريل 2018 (afp_tickers)