اغتيال مرشحة لعضوية بلدية في المكسيك
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دورية للشرطة المكسيكية في تيخوانا في 26 نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
قُتلت مرشحة لعضوية مجلس بلدي في جنوب المكسيك بالرصاص فجر السبت، قبل اقل من شهر من موعد الانتخابات، بحسب ما اعلنت السلطات.
وقتلت باميلا تيران المرشحة عن الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم في غوتشيتان في ولاية واخاكا مع المصورة ماريا دل سول كروز وشخص ثالث لدى خروجهم من احد المطاعم.
وباميلا هي ابنة خوان تيران، زعيم كارتيل للمخدرات في منطقتها، وهو مسجون منذ 2017 لادانته بارتكاب الجريمة المنظمة.
وتولت كروز قضايا السكان الاصليين في حكومة ولاية واخاكا. ويعتقد ان الشخص الثالث الذي قتل هو حارس شخصي.
واغتيل هذا العام اكثر من 30 سياسيا في المكسيك.
ويبدو أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من حزب "مورينا" اليساري والذي يترشح للمرة الثالثة للرئاسة المرشح الاوفر حظا للفوز في التصويت الذي يجرى بدورة وحيدة وسط احباط جراء تفشي الفساد وارتفاع قياسي في نسب الجرائم وضعف الاقتصاد.
واظهر استطلاع اجري مؤخرا ان مرشح الحزب الحاكم خوسيه انطونيو ميدي سيحصل على 19 بالمئة من الاصوات بينما سيحصل المستقل خايمي رودريغيز على نسبة 3 بالمئة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب