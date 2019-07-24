هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 10:31 ص

صورة وزعتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في 23 تموز/يوليو 2019 تظهر دبابة تم اغراقها قبالة سواحل العقبة لاقامة المتحف العسكري.

افتتحت السلطات الأردنية الأربعاء في العقبة على ساحل البحر الأحمر بجنوب الأردن أول متحف عسكري تحت الماء يضم دبابات وناقلات جنود وطائرات عامودية.

وتم الافتتاح الأربعاء بعد إغراق 19 قطعة عسكرية مختلفة قرب شاطئ العقبة (نحو 325 كلم جنوب عمان)، بينما عزفت فرقة "موسيقات القوات المسلحة الأردنية" و"فرقة العقبة للفلكلور الشعبي" أغان وطنية وشعبية، على ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس.

وقالت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة في بيان إنه بإمكان هواة الغطس الآن "السباحة في خليج العقبة على البحر الأحمر واستكشاف أول متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة".

وأضافت أن هذا المتحف يهدف إلى "إظهار نوع جديد وفريد من نوعه من تجارب المتاحف، حيث يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة والمعروضات أمام الزائر".

وبحسب البيان تم وضع المعدات العسكرية بين الشعاب المرجانية "بتشكيل عسكري تكتيكي يحاكي وضعها في ميدان المعركة".

وتم الافتتاح بعد 30 يوما من المسح والتصوير والتخطيط لهذا المشروع، وأغرقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "19 قطعة عسكرية (...) تضم دبابات مختلفة الاحجام وسيارة اسعاف ورافعة عسكرية وناقلة جنود ومضاد للطائرات ومدافع وطائرات عامودية مقاتلة".

وأغرقت القطع العسكرية على عمق يتراوح بين 15 و 28 مترا، بما يمكن الزوار من مشاهدة القطع بثلاثة طرق مختلفة "من خلال السباحة بالنظارة وانبوبة التنفس، أو القيام بجولة في القارب الزجاجي أو الغوص".

وأشارت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعيات البيئية إلى أنها راعت الاثار البيئية المترتبة على إقامة هذا المتحف، وتم اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية وسلامة البيئة البحرية.

واختير موقع المتحف في "منطقة فقيرة نسبيا بالتنوع الحيوي فيها شعاب مرجانية كثيفة، بحيث سيسمح وجود هذه القطع ببناء حيد مرجاني اصطناعي فريد من نوعه يخفف الضغط على الحيود المرجانية الطبيعية وأغرقت القطع في مساحات رملية دون الاضرار بالشعاب المرجانية" بعد تنظيفها من الزيوت والشحوم، بحسب ما أوضح البيان.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك