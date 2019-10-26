هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 05:47 م

عائلات سورية كردية وعربية لدى فرارها من بلدة درباسية على الحدود بين سوريا وتركيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019

افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إقليم كردستان العراق السبت، مخيما جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرق سوريا، بعد بلوغ مخيم بردرش طاقته الاستعابية بـ11 ألف لاجئ، بحسب ما قال مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم المفوضية في إقليم كردستان رشيد حسين لفرانس برس "اليوم فتحنا قسماً جديداً في مخيم كويلان أمام اللاجئين السوريين، وتم إيواء 310 لاجئين وصلوا السبت، بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية لمخيم بردرش".

وأكد حسين أنه "تم إيواء نحو 11 ألف لاجئ في مخيم بردرش"، مشيراً إلى أن مخيم كويلان كان "يضم أصلاً 1850 عائلة سورية" وصلت للإقليم مع بداية الأزمة السورية في العام 2011.

وتوجد في شمال غرب العراق أعداد كبيرة من المخيمات التي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.

وأكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، إنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

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