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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 06:11 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:11

صورة نشرتها وكالة الانباء الكورية الشمالية في 6 أيلول/سبتمبر 2018 للزعيم الكوري الشمالي (يمين) خلال لقائه مع المبعوث الكوري الجنوبي شونغ ايوي يونغ (يسار) (afp_tickers)