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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 06:53 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:53

الشرطة الفرنسية اثناء اعتقال احد الثلاثة في ستراسبورغ الاحد في 13 ايار/مايو 2018

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الجمعة انه تم افشال محاولة اعتداء جديدة بعبوة ناسفة او بمادة "سامة" في فرنسا وتوقيف شقيقين من أصل مصري.

وصرح كولومب لشبكة "بي اف ام تي في" ان "هناك شابين من اصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة او بمادة الريسين السامة القوية جدا"، وذلك بعد اسبوع على اعتداء جهادي بالسكين اوقع قتيلا وخمسة جرحى في باريس.

وتابع الوزير انه "كانت بحوزتهما ارشادات حول كيفية صنع السم من مادة الريسين"، مضيفا انهما كانا يتواصلان عبر تطبيق "تلغرام" المشفر.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس ان "التوقيف تم في الدائرة الاولى في باريس"، موضحا ان احد الموقوفين "اقر بانه نوى تنفيذ" عملية.

وتابع المصدر ان عملية التوقيف تمت في 11 ايار/مايو عشية الاعتداء بالسكين الذي نفذه جهادي فرنسي من أصل شيشاني يدعى حمزة عظيموف في حي الأوبرا بباريس وقتل فيه رجل وجرح خمسة.

ومساء الخميس، وجهت السلطات الى صديق للمهاجم يدعى عبد الحكيم أ(20 عاما) وهو فرنسي مولود في الشيشان تهمة "المشاركة في مؤامرة اجرامية ارهابية".

وأفشلت السلطات ما مجمله 51 محاولة اعتداء منذ كانون الثاني/يناير 2015، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء ادوار فيليب في اواخر اذار/مارس الماضي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب