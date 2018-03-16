محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 03:39 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 03:39

صورة نشرتها وكالة الانباء الرسمية الارجنتينية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لغواصة "آرا سان خوان" في بوينوس ايرس (afp_tickers)