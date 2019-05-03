هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 10:48 ص

أقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قائد الشرطة في البلاد مع تزايد الضغوط الشعبية جرّاء فشل السلطات في التصدي لسلسلة عمليات قتل لم تُكتشف على مدى نحو ثلاث سنوات.

وبعث الرئيس برسالة إلى قائد الشرطة زخارياس خريسوستومو اطلعت عليها وكالة فرانس برس تبلغه بالاستغناء عن خدماته ابتداء من 7 ايار/مايو.

وقال الرئيس ان قراراه يأتي نتيجة "الاهمال والتهاون في أداء الشرطة لوظيفتها في التحقيق في تقارير اختفاء أشخاص".

وأضاف أن ذلك الاهمال أدى إلى "عدم حل القضية في الوقت المطلوب وهو ما كان يمكن أن يحول دون وقوع جرائم فظيعة أحدثت صدمة في قبرص".

وتأتي الإقالة بعد يوم من اعلان وزير العدل القبرصي يوناس نيكولاو استقالته بسبب القضية التي لم تحل طوال نحو ثلاث سنوات وبعد أن عقد الرئيس اجتماعا مع قائد الشرطة.

واعترف ضابط قبرصي يوناني في الجيش يبلغ من العمر 35 عاما ويدعى نيكوس ميتاكساس بارتكاب سبع جرائم قتل اعتبرت أول سلسلة عمليات قتل تشهدها الجزيرة المتوسطية الهادئة.

وتم العثور على جثث فيليبينيتين وامرأة يعتقد أنها نيبالية ورابعة لم يتم الكشف عن هويتها بعد بداخل وفي محيط بحيرتين خارج نيقوسيا منذ عثر سيّاح على جثة إحداهن في 14 نيسان/ابريل.

والبحث جار عن جثث ثلاث أخريات هن فتاة فيليبينية في السادسة من عمرها وامرأة من رومانيا وابنتها.

واتُّهمت السلطات القبرصية بالفشل في التحقيق بشكل مناسب لكشف ملابسات اختفائهن في البداية نتيجة الإهمال والعنصرية.

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