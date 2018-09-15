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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 03:30 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:30

الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في الاول من ايلول/سبتمبر 2018 بنواكشوط.

شهدت مكاتب الاقتراع في موريتانيا صباح السبت اقبالا ضعيفا على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والمحلية خصوصا بسبب الاحوال الجوية في نواكشوط، بحسب مراسلي فرانس برس.

وكان "الاتحاد من اجل الجمهورية"، حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فاز في الجولة الاولى في الاول من ايلول/سبتمبر ب 67 مقعدا من المقاعد ال 131 التي حسمت، علما ان البرلمان يضم 157 مقعدا. كما فاز باربعة مجالس جهوية من 13 اضافة الى مئة بلدية من اصل 219.

وحل حزب "التواصل الاسلامي" ثانيا ب 14 مقعدا في البرلمان وفازت احزاب المعارضة التي توصف بانها متشددة ب 15 مقعدا واحزاب المعارضة التي توصف بالمعتدلة بعشرة مقاعد.

ويخوض "الاتحاد من اجل الجمهورية" بشكل مريح المنافسة على 22 مقعدا في البرلمان.

وهناك اربعة مقاعد مخصصة لتمثيل الموريتانيين المقيمين خارج البلاد.

ومن المتوقع ان يحصل حزب الرئيس على ال 12 مقعدا الضرورية لضمان غالبية مطلقة في البرلمان.

لكن المنافسة تبدو حامية في المقابل في العاصمة على بلدياتها التسع ومجلسها الجهوي بين الحزب الحاكم والاسلاميين الذين يخوضون الجولة الثانية في سبع بلديات في العاصمة.

وكان "الاتحاد من اجل الجمهورية" خسر بلدية السبخة بالعاصمة خلال منافسة في اربعة دوائر.

وابدى ولد عبد العزيز اثر ادلائه بصوته السبت بنواكشوط، ارتياحه ازاء نتائج الجولة الاولى معتبرا ان "الموريتانيين صوتوا للاستقرار والتنمية والتقدم".

واضاف "ان الموريتانيين وجهوا من خلال عمليات الاقتراع رسالة للمتطرفين تؤكد رفضهم لأولئك الذين دمروا دولا عربية وأساءوا لسمعة الاسلام في العالم"، مؤكدا ثقته بان الجولة الثانية ستمضي في الاتجاه ذاته.

وعبر الناخب احمد محمود عن امله في ان "تجري هذه الانتخابات في ظروف جيدة ودون اخلالات" وان "يكون المنتخبون الجدد اكفاء" معتبرا ان اولويات البلاد تتمثل في "السلم والاستقرار".

وادت الامطار التي تساقطت في الساعات الاخيرة على نواكشوط الى اضطرابات في حركة المرور والوصول الى مكاتب الاقتراع.

وقالت مريم الشابة التي حضرت في الساعات الاولى من الصباح الى مكتب اقتراع بمدرسة في تيارت (شمال) "يجب ان تكون ملتزما سياسيا ومصمما بقوة لتعبر الوحول في الطرقات".

وقال شرطي قرب مكتب الاقتراع "عمل رجال الاطفاء واجهزة الصرف الصحي الليل باكمله هنا لشفط المياه وتسهيل الوصول الى المكاتب"، مشيرا الى تشكل طوابير من الناخبين عند الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي وغرينتش.

وتغلق مكاتب الاقتراع ابوابها في الساعة 19,00 ويتوقع اعلان النتائج مطلع الاسبوع المقبل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب