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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 03:13 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:13

اقتحم متظاهرون معارضون للعملية العسكرية التركية في عفرين القنصلية الألمانية في ايراكليو في كريت في اليونان واحتلوها لفترة وجيزة وعلقوا لافتة في شرفتها تقول "المقاومة حياة .. تضامنا مع عفرين" في 16 اذار/مارس 2018، قبل أن ينسحبوا. (afp_tickers)