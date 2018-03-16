اقتحام قنصلية المانيا في كريت اليونانية لفترة وجيزة احتجاجا على عملية عفرين
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اقتحم متظاهرون معارضون للعملية العسكرية التركية في عفرين القنصلية الألمانية في ايراكليو في كريت في اليونان واحتلوها لفترة وجيزة وعلقوا لافتة في شرفتها تقول "المقاومة حياة .. تضامنا مع عفرين" في 16 اذار/مارس 2018، قبل أن ينسحبوا.(afp_tickers)
اقتحم متظاهرون معارضون للعملية العسكرية التركية في عفرين في سوريا القنصلية الألمانية في جزيرة كريت اليونانية الجمعة واحتلوها لفترة وجيزة، على ما أفادت الشرطة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن "مجموعة من الاشخاص اقتحموا القنصلية وازالوا إطارات صور معلقة على الحائط ووضعوا لافتات ثم رحلوا".
وجاء في أحدى اللافتات التي تركها المقتحمون معلقة من شرفة القنصلية في ايراكليون في كريت "المقاومة حياة ... تضامنا مع عفرين".
ورفض المتحدث التعليق على تقارير صحافية ذكرت أن المتظاهرين حطّموا أيضا أجهزة في القنصلية وفروا بالعلم الألماني. ولم توقف الشرطة احدا، فيما لم يصب احد في هذه الأحداث.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق السفارة الألمانية في اثينا.
وبدأت القوات التركية في 20 كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" التي تقول إنها تهدف لابعاد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال سوريا.
وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي شن حملة تمرد مسلحة في تركيا خلال ثلاثة عقود، وهي تعتبرهما "تنظيمين ارهابيين".
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني "تنظيما ارهابيا" لكنهما لا تعتبران وحدات حماية الشعب الكردية كذلك.
وتنظم تظاهرات باستمرار في اليونان، الغريم التقليدي لتركيا، دعما للأكراد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب