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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 06:38 ص 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:38

اقترحت حركة خمس نجوم وحزب الرابطة الاثنين على الرئيس الايطالي اسم جوزيبي كونتي المحامي الانيق البالغ 54 عاما لترؤس اول حكومة شعبوية لبلد اسس المشروع الاوروبي.

واستقبل الرئيس الايطالي زعيمي خمس نجوم لويجي دي مايو (31 عاما) والرابطة ماتيو سالفيني (45 عاما) ليعرضا خيارهما حول رئاسة الحكومة.

ودعا الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لاجراء مشاورات جديدة الثلاثاء في الساعة 11,00 (09,00 ت غ).

ولدى خروجهما امام الصحافيين تكتم كل من دي مايو وسالفيني على خيارهما، ووضع الزعيمان في الأيام الأخيرة برنامجا مشتركا يبتعد عن نهج التقشف و"إملاءات" بروكسل، وقد أقرته قاعدتا الحركتين باكثر من 90% من التأييد.

وعندما كان سالفيني في مكتب ماتاريلا نشر دي مايو نصا جاء فيه "لقد اقترحنا اسم جوزيبي كونتي على رئيس الجمهورية. وهو اسم سيدفع ربما بعجلة تشكيل الحكومة".

وكونتي (54 عاما) محام غير معروف جدا واستاذ قانون بعيد عن عالم السياسة الايطالية.

وقال دي مايو "سيكون رئيس حكومة سياسية. واقول لمن يدعون انه لم ينتخب ان جوزيبي كونتي كان في فريقي وصوت 11 مليون ايطالي له".

وهذه الاجواء تثير قلق اسواق المال فقد تراجعت بورصة ميلانو الاثنين 1,52% فيما ناهز الفارق بين فائدة القروض في ايطاليا والمانيا على 10 سنوات 186 نقطة (ازداد 55 نقطة في اقل من اسبوع).

- منصبان اساسيان -

وكان كل من الزعيمين يطمح لقيادة أول حكومة معادية لمؤسسات النظام في بلد هو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، لكنهما ارغما على اختيار شخص ثالث في ظل صراع ضار على السلطة بينهما ونتائج فردية غير كافية في الانتخابات التشريعية.

في المقابل، توقعت الصحافة الإيطالية أن يحتفظا بمنصبين أساسيين في الحكومة المقبلة، هما وزارة الداخلية لسالفيني ووزارة كبرى للتنمية الاقتصادية تضم العمل لدي مايو.

لكن الدستور الإيطالي واضح، إذ يعود لرئيس الجمهورية وحده أن يعين رئيس الحكومة، ومن ثم الوزراء بناء على اقتراحاته.

كما سينظر الرئيس الاثنين في "عقد الحكومة" الموقع بين حركة خمس نجوم والرابطة، والذي يعد بسياسة نمو بدل سياسة تقشف لسد العجز، وبتخفيض سن التقاعد واعتماد الحزم في مكافحة الفساد وتشديد التدابير الأمنية والتصدي بحزم للهجرة.

غير أن الصيغة النهائية للبرنامج ألغت بنودا وردت في الصيغ الأولية وكان لها وقع شديد، مثل احتمال الخروج من اليورو أو شطب قسم من الدين العام الهائل.

وكشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" نتائجه الاثنين أن 60% من الإيطاليين يؤيدون حكومة للرابطة وحركة خمس نجوم، في حين يتمنى 25% فقط من الناخبين فشل مشروع الحكومة الشعبوية لمعاودة الانتخابات.

غير أن الصحافة الإيطالية تناولت بشكل مفصل في الأيام الأخيرة الاقتراحات الأساسية للشعبويين، محذرة من أن الوعود التي تضمنتها قد تبلغ كلفتها عشرات مليارات اليورو.

كما أن مطالبة البرنامج المشترك بمرونة مالية قد تثير توترا مع الاتحاد الاوروبي.

وصدرت مؤشرات أولية عن الحكومة حيال فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إذ أعلن دي مايو أحاديا تجميد ورشة ضخمة بقيمة 8,6 مليارات يورو لإقامة سكة حديد بين ليون الفرنسية وتورينو، ووصف سالفيني تحذيرات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي أبدى مخاوف حيال استقرار منطقة اليورو، بأنها "غير مقبولة".

كذلك، رد سالفيني الاثنين بشدة على تحذير مسؤول سياسي الماني قائلا "فليهتموا بالمانيا ولنهتم نحن بمصلحة الايطاليين".

وابدى دي مايو دبلوماسية اكبر وقال مساء الاثنين "اتركونا نبدأ ثم بوسعكم انتقادنا لديكم كامل الحق لكن دعونا نبدأ".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب