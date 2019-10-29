هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 03:40 م

جنود أتراك في موقع إلى شرق مدينة رأس العين بشمال شرق سوريا فيما دبابة تقصف مواقع لقوات سوريا الديموقراطية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلنت روسيا الثلاثاء اكتمال انسحاب القوات الكردية من شمال سوريا حيث وقعت اشتباكات في منطقة حدودية بين قوات النظام السوري والقوات التركية زادت من تعقد المشهد الميداني في هذا البلد الذي يشهد حرباً منذ أكثر من ثماني سنوات.

ويأتي ذلك بموجب اتفاق توصلت اليه روسيا وتركيا في 22 تشرين الأول/أكتوبر يقضي بانسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية بعمق 30 كيلومتراً خلال مهلة 150 ساعة، انتهت الثلاثاء الساعة 15,00 ت غ.

وأنهت القوات الكردية التي كانت الدعامة الرئيسية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انسحابها من المواقع الحدودية الثلاثاء، وفق ما أكدت روسيا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قال إن موسكو أبلغته بالانسحاب "الكامل" لتلك القوات.

وبدأت أنقرة في 9 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب هدفها المعلن هو إنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتراً بهدف إبعاد تلك القوات عن حدودها، لكنها أوقفت عمليتها في أعقاب اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن "انسحاب الوحدات المسلحة من الاراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المحدد".

وكانت القوات الكردية قد أزالت بالفعل في الأيام الأخيرة أسلحتها الثقيلة ومدرعاتها من مواقع حدودية عدة.

وبموجب اتفاق سوتشي من المقرر أن تبدأ تركيا وروسيا في تسيير دوريات مشتركة في شريط حدودي على قسم كبير من الحدود بين سوريا وتركيا. والهدف من الدوريات ضمان عدم وجود مقاتلين أكراد في تلك المواقع.

وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الثلاثاء "سنتحقق من خلال دوريات مشتركة (تركية-روسية) ما إذا انسحب الإرهابيون بالفعل".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب "إرهابية" على اعتبار أنها فرع من فروع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً على الأراضي التركية منذ عام 1984.

-اشتباكات تركية-سورية-

و قتل ستة عناصر من قوات النظام السوري في مواجهات الثلاثاء مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل خمسة عسكريين من قوات النظام "بقصف صاروخي نفذته القوات التركية"، وفق المرصد، فيما "أعدم" آخر من قبل الفصائل الموالية لتركيا، خلال مواجهات قرب قرية الأسدية الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود التركية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه أولى المعارك بين القوات التركية والقوات السورية منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.

وعلى الرغم من أن العملية التركية متوقفة منذ الاتفاق الروسي التركي، إلا أن هذه الهدنة تخللتها مواجهات بين قوات من الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الفقري.

وفتح الأكراد قنوات اتصال مع دمشق وحليفتها روسيا في أعقاب بدء الهجوم التركي عليهم.

وتعرضت دورية للجيش الروسي الثلاثاء عند معبر الدرباسية الحدودي في شمال شرق سوريا لقذيفة تركية، وفق وكالة سانا السورية الرسمية، التي نددت بـ"عدوان تركي" وأشارت إلى إصابة 6 أشخاص.

وأكد المرصد السوري من جهته الحادث، مشيراً إلى أنه تم عن طريق "الخطأ" لحظة وصول عسكريين روس للقاء نظرائهم الأتراك في المنطقة لمناقشة مسألة الدوريات المشتركة.

-جهاديون-

وبموجب الاتفاق الروسي-التركي، لا زالت تركيا تملك نفوذاً في منطقة حدودية أخرى في شمال شرق روسيا بطول 120 كلم سيطرت عليها خلال عمليتها العسكرية.

وبطلب من الأكراد، تنتشر قوات النظام في نقاط حدودية عدة شمال البلاد كانت خارجة عن سيطرته لسنوات. ويجد بذلك الجيش السوري نفسه على مقربة من نقاط تنتشر فيها قوات تركية وفصائل موالية لها. كما تتواجد في هذه المنطقة قوات روسية أيضاً.

وهذه التركيبة الميدانية الجديدة للقوات على الأرض السورية تشكّل انعكاساً لمدى تعقيد النزاع السوري الذي يضم العديد من الفصائل المسلحة والقوى الخارجية، فيما التحالفات المرتبطة به في تغير مستمر.

وحذرت القوات الكردية أكثر من مرة من عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في ظلّ فوضى أمنية يتسبب بها الهجوم التركي.

وتحتجز القوات الكردية آلاف الجهاديين من التنظيم بينهم فرنسيون وأميركيون في سجون لها في شمال شرق سوريا، إضافة إلى آلاف النساء والأطفال من عوائل الجهاديين في مخيمات للنازحين.

ويخشى الأكراد من أن عودة النظام السوري إلى شمال سوريا قد يؤدي إلى خسارتهم لإدارتهم الذاتية التي تمكنوا من تأسيسها خلال النزاع المتواصل منذ عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.

بور- تجغ/لو/ ج ب

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