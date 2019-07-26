هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 11:34 م

طالبان يغادران مدرستهما العائمة في 4 أيلول/سبتمبر 2018 في منطقة راجشاهي في بنغلادش

قُتل أكثر من 100 شخص بفيضانات موسمية ببنغلادش فيما كانت مستويات المياه تواصل الارتفاع الجمعة، على ما اعلنت السلطات.

وتم احصاء 30 حالة وفاة منذ الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد القتلى الى 114، في حصيلة تُعتبر من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.

واشارت السلطات الى ان معظم الضحايا غرقوا، بينما قُتل آخرون جراء انهيارات ارضية أو لدغات افاعي أو بسبب الصواعق.

وتأثّر خمسة ملايين شخص بهذه الفيضانات منذ 10 تموز/يوليو، واضطر مئات الالاف إلى ترك منازلهم، وفق السلطات.

وقال المركز الرسمي للوقاية من الفيضانات إن 26 من أصل 64 منطقة، أي ثلث مساحة البلاد، قد غمرتها الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات.

ولا تعلو بنغلادش كثيرا عن سطح البحر، وهي في مهبّ الظواهر المناخية الشديدة.

وباتت الأمطار الموسمية تزداد غزارة والجليد يذوب بوتيرة أسرع في جبال هيملايا التي تنبع منها الكثير من الأنهر الكبيرة في آسيا، ما يؤدي إلى رفع منسوب المياه.

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