الآلاف يتجمعون لتشييع ضحايا هجوم الأهواز
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رجل يحمل جنديا إيرانيا أصيب في هجوم الأهواز في 22 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
تجمع آلاف الأشخاص صباح الاثنين في الأهواز لتشييع ضحايا الهجوم الذي وقع السبت في هذه المدينة بجنوب غرب إيران، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وبحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات المحلية، قتل 24 شخصا وأصيب 60 بجروح السبت حين فتح مسلحون النار على عرض عسكري وحشود المشاهدين، فيما قتل المهاجمون الأربعة بحسب السلطات.
وتجمع حشد المشيعين قرابة الساعة 8,30 (5,00 ت غ) أمام مسجد بوسط الأهواز بمشاركة وزير الاستخبارات محمود علوي، بانتظار وصول النعوش.
ويتم تشييع 12 من الضحايا وفق التلفزيون الرسمي.
ولم تعط السلطات أي معلومات حول هوية ضحايا الهجوم.
وتوعد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي من المنبر "سنثأر ثأرا فظيعا من أعدائنا، وجميعهم يعرفون ذلك جيدا".
ورفعت الحشود أعلاما إيرانية ولافتات كتب على إحداها "سنبقى واقفين حتى النهاية".
واتهمت إيران مجموعة من الانفصاليين العرب إضافة إلى دول خليجية والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب