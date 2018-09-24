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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 07:29 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:29

رجل يحمل جنديا إيرانيا أصيب في هجوم الأهواز في 22 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)