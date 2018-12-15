الآلاف يتظاهرون في روما دفاعا عن حقوق المهاجرين

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 05:44 م

متظاهرون دفاعا عن حقوق المهاجرين في روما في 15 كانون الاول/ديسمبر 2018

تظاهر الآلاف بعد ظهر السبت في روما احتجاجا على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الشعبوية الايطالية للحد من استقبال المهاجرين.

ونظمت التظاهرة تحت شعار "إنهض من أجل حقوقك"، وارتدى بعض المشاركين فيها سترات صفرا على غرار المحتجين الفرنسيين.

وقال ائتلاف يضم قانونيين وجمعيات تدافع عن حقوق الانسان في بيان "بدأت الامور في العامين الاخيرين بتجريم من أنقذوا آلاف الارواح في البحر"، في اشارة الى المنظمات الانسانية وسفنها قبالة السواحل الليبية، "وصولا الى إغلاق الموانىء امام السفن التي تضيق بالناجين".

وأضاف "اليوم، مع مرسوم سالفيني، تم الغاء الحماية الانسانية وأجبر ذلك عددا غير محدد من الاشخاص على اللجوء الى الهجرة غير الشرعية".

وعمل وزير الداخلية الايطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على إقرار مرسوم نص خصوصا على الغاء تراخيص الاقامة الانسانية التي كانت تمنح لمن يعانون وضعا هشا وللعائلات والنساء مع اطفالهن ولمن تعرضوا لصدمات نفسية قبل وصولهم الى ايطاليا.

وقال المتظاهر كونيه براهيما المتحدر من ساحل العاج لفرانس برس "اليوم، لن يؤدي الاجراء الامني الذي تحدث عنه وزير الداخلية سوى الى زيادة عدد الاشخاص غير المزودين اوراقا قانونية".

وأضاف "نحن ضد ذلك، نريد قوننة وضع الجميع، (نريد) مسكنا للجميع وعملا للجميع".

وقال توني سكارداماليا المتحدر من صقلية "يتم رفع مزيد من الجدران والحواجز والفواصل. والخيارات التشريعية الاخيرة لايطاليا تتسبب بمزيد من التمييز ومزيد من المعاناة والصعوبات".

ومنذ 2008، حصل أكثر من 120 ألف شخص على ترخيص إقامة انساني في ايطاليا يسري لعامين وقابل للتجديد.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك