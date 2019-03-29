هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 01:44 م

متظاهرون في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في 29 اذار/مارس 2019.

شارك نحو ثلاثة آلاف شخص الجمعة في تظاهرة في عمان تضامنا مع الفلسطينيين ومسيرات يوم الأرض منددين بمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤكدين أن "القدس عاصمة فلسطين".

وانطلقت التظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن "انتصارا للقدس والمسجد الأقصى" قبيل يوم الأرض من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، على ما افاد مصوروا وكالة فرانس برس.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "القدس خط أحمر" و"الأقصى يناديكم، يستصرخ ضمائركم" إضافة إلى "عمان والقدس تؤمان لا ينفصلان".

وهتف هؤلاء "ثورة ثورة عالمحتل، الجهاد هو الحل" و"قولوا للمجرم ترامب هذي القدس عربية، قولوا للمجرم ترامب الجولان عربية"، كما هتفوا "القدس عاصمة فلسطين".

وقال المراقب العام للجماعة عبد الحميد الذنيبات في كلمة ألقاها خلال التظاهرة "نحن على أبواب قمة عربية بعد أن قصفت (إسرائيل) غزة وبعد ان نقلت (واشنطن) السفارة إلى القدس وبعد أعطى المجرم ترامب الجولان هدية لنتانياهو" رئيس وزراء اسرائيل.

وأضاف "نقول لترامب ونتانياهو أن الجولان سيبقى أرضا عربية وستبقى القدس كذلك وسيبقى الأقصى كذلك مهام حاول المجرمون والطغاة".

ووقع ترامب الاثنين إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981، وكان اعترف في كانون الاول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الذنيبات "نثمن الموقف الرسمي الأردني من القدس والأقصى ونردد خلف الملك أن القدس والأقصى خط أحمر، ونؤكد معه رفضنا كل ما يتعلق بصفقة القرن والتوطين والوطن البديل".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ألغى زيارة كانت مقررة الإثنين إلى رومانيا "نصرة للقدس" غداة موقف رئيسة الحكومة الرومانية بشأن نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

وأكد الملك غير مرة موقفه الثابت بأن "القدس خط أحمر" بالنسبة للمملكة، ورفض قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كما ندد بقرار الاعتراف بسيادة اسرائيلية على الجولان.

وحيّا الذنيبات "تحية لشهداء يوم الأرض الذين ارتقوا إلى العلى ليؤكدوا للناس كافة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأرضه ومقاومته واستعداده للبذل والعطاء حتى التحرير بإذن الله".

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة السبت لتنظيم "مسيرة مليونية" في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود القطاع مع إسرائيل احتجاجا على الحصار الإسرائيلي، ومطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948، الى أرضهم.

ويشهد قطاع غزّة منذ 30 آذار/مارس 2018 حالة من التوتر الشديد كثيرا ما تخللتها مواجهات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر واسرائيل.

وقتل 258 فلسطينيا بينهم 40 طفلا وأصيب اكثر من6557 في هذه المواجهات. كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب سبعة إسرائيليين بجروح.

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