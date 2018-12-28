الآلاف يتظاهرون في منغوليا متحدين البرد إحتجاجا على الفساد

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 05:49 م

متظاهرون يحتجون في اولان باتور عاصمة منغوليا على الفساد في الثامن والعشرين من كانون الاول/ديمسبر 2018

تظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في شوارع أولان باتور عاصمة منغوليا وسط حرارة بلغت 25 درجة تحت الصفر، تعبيرا عن إحتجاجهم على الفساد المستشري في البلاد، وللمطالبة باستقالة رئيس البرلمان.

ونزل نحو 25 ألف شخص الى الشارع، حسب منظمي التظاهرة، في حين أعلنت الشرطة أن عددهم كان نحو خمسة آلاف فقط.

واعتبرت هذه التظاهرة من الأكبر التي تشهدها منغوليا.

وقال النائب باتزاندان جامبالسورن في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين "إن خيرات بلادنا تنهب"، متهما الحزبين الرئيسيين في البلاد مع رئيس البرلمان مييغومبو انخبولد ب"تفتيت البلاد".

ويتهم رئيس البرلمان (العضو في الحزب الشيوعي السابق) ببيع مناصب وزارية، مثل نائب وزير او وزير دولة، ما أتاح له جمع نحو 60 مليار تووغريك (نحو 20 مليون يورو)، حسب المعارضين.

وارتفعت الأصوات المطالبة باستقالته بعد فشل مذكرة سحب الثقة من الحكومة الشهر الماضي في البرلمان، إثر فضيحة فساد تورط فيها سياسيون رفيعو المستوى ،تضمنت اختلاس أموال.

ومنذ مذكرة حجب الثقة هذه قرر 40 نائبا مقاطعة جلسات البرلمان، ما شل العمل التشريعي في البلاد.

وتعاني منغوليا من حالة عدم استقرار سياسية إثر إقرار أول دستور للبلاد عام 1992، بعد عقود من الحكم الشيوعي.

وتعاقبت منذ تلك الفترة 15 حكومة على البلاد، بمعدل سنة ونصف سنة لكل حكومة.

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