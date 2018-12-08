الأحزاب الاشتراكية في أوروبا تختار تيمرمانز مرشحها لرئاسة المفوضية الأوروبية

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 06:07 م

الهولندي فرانز تيمرمانز أثناء مؤتمر للأحزاب الاشتراكية في أوروبا في لشبونة في البرتغال في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

اختارت الأحزاب الاشتراكية في أوروبا السبت الهولندي فرانز تيمرمانز مرشّحها لخلافة جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية في الانتخابات المقرّرة في أيار/مايو.

وتم ترشيح تيمرمانز، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال النسخة الـ11 من مؤتمر التحالف الأوروبي للأحزاب الاشتراكية في لشبونة.

وكان تيمرمانز (57 عاماً) الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية الهولندي أبرز شخصية في المفوضية خلال المواجهة التي دارت بين بروكسل والحكومة البولندية اليمينية بشأن حكم دولة القانون.

وقال تيمرمانز أثناء المؤتمر الذي حضره الزعماء الاشتراكيون في كل من إسبانيا والبرتغال ومالطا "أنا مدرك للعبء الملقى على كتفيّ، لكن كيف أفشل مع عائلة كهذه خلفي؟".

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّه "شرف" أن تكون هناك عائلة سياسية اشتراكية يمثّلها تيمرمانز "كرجل يدافع عن كل الحريات".

ودخل تيمرمانز إلى السباق بعد انسحاب الدبلوماسي السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيتعيّن على تيمرمانز القيام بمهمة صعبة هي قيادة التحالف الاشتراكي في أوروبا في الانتخابات الأوروبية التي ستُجرى في أيار/مايو 2019، في حين تواجه أحزاب تقليدية تحدياً كبيراً من جانب الشعبويين من اليسار المتطرّف والمشكّكين بجدوى الاتحاد الأوروبي.

وتحالف الاشتراكيين الأوروبيين هو ثاني أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي ومقره ستراسبورغ بعد الحزب الشعبي الأوروبي اليميني.

وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أنّ الاشتراكيين سيحصلون في انتخابات أيار/مايو على 140 مقعداً مقابل 183 للحزب الشعبي الأوروبي، من أصل 751 مقعداً تتألف منها الهيئة التشريعية الأوروبية.

واختارت الأحزاب اليمنية الرئيسية في أوروبا الشهر الماضي الألماني المحافظ مانفرد فيبر مرشّحها لرئاسة المفوضية.

وحصل فيبر، وهو حليف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على دعم 79,2% من مندوبي الحزب الشعبي الأوروبي خلال اجتماعهم في هلسنكي مقابل 20% لمنافسه الفنلندي الكسندر ستاب.

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