هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 12:06 م

عامل يرش مادة معقمة في مدينة البتراء الأثرية جنوب العاصمة عمان في 17 آذار/مارس 2020، لمنع انتشار فيروس كوفيد-19

خرج آلاف الأردنيين الأربعاء من منازلهم للتسوق من المتاجر والافران والصيدليات القريبة بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يوميا.

وفرضت الحكومة حظر تجول اعتباراً من السبت الماضي في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ونشرت المواقع الاخبارية المحلية صورا لعشرات الأشخاص يصطفون في طوابير أمام المحال تاركين مسافة متر بينهم وقد ارتدى العديد منهم الكمامات والقفازات الواقية، في حين ينظم شخص عملية الدخول.

وفتحت محال البقالة والأفران والصيدليات في الأحياء السكنية عند العاشرة صباحا على أن تغلق في السادسة مساء وبشكل يومي.

وأعلنت مديرية الامن العام في بيان إنه "سيتم في تمام الساعة السادسة مساء من كل يوم اطلاق صافرات الانذار، ايذانا بانتهاء الوقت المسموح للتزود بالمؤن، حيث سيتم ضبط كل من يتواجد بالشارع العام بعد إطلاق الصافرات".

وناشد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أصحاب البقالات ومحال السوبرماركت "ضرورة الالتزام بشروط وتعليمات الوقاية، وذلك بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير مواد التعقيم، وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحلات".

وحددت السلطات أعمار الأشخاص المسموح لهم بالخروج والشراء من البقالات في الأحياء السكنية من 16 إلى 60 عاما على ان يقوموا بذلك سيرا بدون سيارات.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في رسالة للمواطنين إن "مخزون الأردن الاستراتيجي من الغذاء كاف ومطمئن ولا داعي للتهافت والاكتظاظ عند شراء المواد الأساسية" تحت طائلة "إغلاق" المتاجر.

ودعا الرزاز المواطنين إلى "ترك مسافة آمنة بينهم" وشدد على إن "استخدام السيارات ممنوع إلا لحملة التصاريح".

وأشار إلى أنه "سيتم البدء غد الخميس بتسهيل خدمة التوصيل من الأسواق التجارية والمحال الكبرى".

ويأتي السماح للمواطنين بالتسوق بعد أن تعثرت عملية توزيع الخبز من قبل أمانة عمان الثلاثاء وحصلت ازدحامات شديدة عليها في بعض المناطق.

وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم.

واوقفت الأجهزة الأمنية 1657 شخصا خرقوا أوامر حظر التجول في عموم محافظات المملكة.

وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحافي الاربعاء "سجلت اليوم 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في المملكة إلى 172 إصابة".

من جانبه، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه إجتماعا حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا الحكومة إلى "ضرورة توفير المزيد من أدوات اختبار لكشف فيروس كورونا".

واكد الملك "أهمية تأمين المواطنين بالسلع الغذائية والأساسية على المدى القصير والمتوسط، خلال فترة حظر التجول".

كما أكد "ضرورة التزام المواطنين بتجنب تواجدهم في تجمعات كبيرة خلال هذه الفترة".

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان "حجز 849 مركبة مخالفة لأوامر حظر التجول الأربعاء".

وفرضت السلطات منذ الأسبوع الماضي حجرا صحيا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان الاسبوع الماضي وقف الرحلات الجوية وغلق المدارس وتأجيل الفعاليات الرياضية ومنع الصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.

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