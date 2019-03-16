هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2019 06:50 ص

صورة من التلفزيون النيوزيلندي تظهر مصاباً لدى نقله إلى المستشفى بعد الهجوم على مسجد في 15 آذار/مارس 2019 في كرايست تشيرش

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية السبت مقتل ثلاثة اردنيين في الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى بحياة 49 شخصاً وأدّى إلى إصابة العشرات.

وقال سفيان القضاة مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية في بيان إنّ "عدد الشهداء الاردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع الى ثلاثة شهداء بعد وفاة احد المصابين وانه تم ابلاغ ذويه".

واضاف ان "مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة امس (الجمعة) متوجها الى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك".

وكانت الخارجية الاردنية اعلنت مساء الجمعة مقتل اردنيين اثنين واصابة ثمانية آخرين في الاعتداء الذي أثار حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.

ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تغريدة عبر موقع تويتر الجمعة "المذبحة البشعة"، مؤكدا "هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدام.

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