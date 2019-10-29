هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 08:38 م

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان الثلاثاء أن بلاده استدعت سفيرها من تل أبيب "للتشاور" على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنَين أردنيين منذ شهرين.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الصفدي قوله إنه "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر لإطلاق المواطنَين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللاإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى".

وأضاف "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمَين".

وأوضح الصفدي أن "استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وطالب الوزير الأردني إسرائيل بـ"إطلاقهما فورا دون أي تأخير وإعادتهما إلى المملكة بشكل فوري".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قد قال في بيان إن "الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبد الرحمن مرعي وعن هبة اللبدي".

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في السادس من الشهر الحالي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنَين الأردنيين.

وتقول عمان إن هبة عبد اللبدي (24 عاما) اعتقلت في 20 آب/أغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي (28 عاما) فتم اعتقاله في الثاني من أيلول/سبتمبر، والاثنان اعتقلا لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية المحلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر وحالتها الصحية متردية، أما عبد الرحمن فيعاني من مرض سرطان الدماغ وسبق ان خضع لعمليات جراحية.

وأوضحت تلك المصادر أن هبة كانت في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها فيما كان عبد الرحمن في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

ولم يعرف بعد سبب اعتقال هذين المواطنين.

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

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