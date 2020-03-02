هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 01:32 م

أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا.

وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحافي ان "الشخص الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا عاد من إيطاليا قبل نحو اسبوعين وحضر مساء أمس للمستشفى بعد ان ظهرت عليه اعراض هذا الفيروس".

واضاف "تم اخضاعه للفحوصات المختبرية التي تأكدت قبل ساعتين بانها إيجابية حيث قمنا بالتحفظ عليه بالحجر الصحي بإشراف فريق طبي".

وتابع جابر "قمنا كذلك بإرسال فريق طبي لفحص عائلته وتعقيم منزله، حيث سيبقون بالحجر المنزلي وإذا تأكدنا من إصابتهم فسيتم نقلهم للمستشفى".

وبحسب الوزير فان "أردنيا آخر كان قد قدم من ايطاليا حضر المستشفى مع هذا الشخص واجريت الفحوصات المخبرية عليه وهو غير مصاب ولكنه بقى في الحجر الصحي وسيتم اطلاق سبيله بعد اسبوع اذا تبين إنه غير مصاب بالفيروس".

وكانت إيطاليا الأكثر تأثّرا بالفيروس في اوروبا حيث تأكدت إصابة 1694 شخصا.

وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلدا بالفيروس بينما توفي أكثر من 3000 شخص بالمرض في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوّله إلى وباء عالمي.

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