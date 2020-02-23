هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 03:12 ص

تستعد إسرائيل لتنظيم انتخابات تشريعية ثالثة خلال عام في مسعى لحلّ الأزمة السياسية الأسوأ في تاريخها.

ولم يسمح اقتراعان تشريعيان في نيسان/ابريل وأيلول/سبتمبر الماضيين في إخراج منتصر واضح بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو وخصمه الوسطي بيني غانتس الذي يقود تحالف أزرق أبيض.

في ما يلي خلاصة لتطورات الأحداث.

- مأزق نيسان/أبريل -

في انتخابات 9 نيسان/ابريل، سعى نتانياهو، رئيس الوزراء منذ 2009، إلى الفوز مجددا رغم مزاعم الفساد المرتبطة به.

جاءت النتائج متساوية بين حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو وتحالف أزرق أبيض الذي يتزعمه المسؤول العسكري السابق بيني غانتس.

كلّف البرلمان نتانياهو بعد تلقيه دعم أحزاب يمينية صغيرة، ما شكل خطوة أولى في مسار تشكيل حكومة أغلبية.

لكنه فشل في جمع أغلبية في البرلمان عقب أسابيع من المساومات السياسية.

انتهت المهلة ووافق البرلمان على تنظيم انتخابات جديدة.

- مبارزة أيلول/سبتمبر -

عقب انتهاء الانتخابات في 17 أيلول/سبتمبر، أظهرت النتائج مجددا تساويا بين حزبي نتانياهو وغانتس.

في تطور مفاجئ، اقترح نتانياهو على غانتس تشكيل حكومة وحدة، لكن الأخير اشترط أن يكون هو رئيسها.

أعلنت النتائج الكاملة والنهائية في 25 أيلول/سبتمبر لتؤكد المأزق. وحصل تحالف أزرق أبيض على 33 مقعدا مقابل 32 لحزب الليكود.

ورغم تحالفاتهما، فشل الحزبان في جمع 61 مقعدا لتحصيل أغلبية.

- نتانياهو يفشل -

في 25 أيلول/سبتمبر، كلف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين نتانياهو بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما.

رفض غانتس الانضمام للحكومة، وبرر ذلك باحتمال توجيه تهم فساد لنتانياهو.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن نتانياهو فشله، وكلف الرئيس غانتس بتشكيل الحكومة.

- غانتس يستسلم -

في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قام نتانياهو بتعيين نفتالي بينيت في منصب وزير الدفاع، وقال إن حزبه الجديد سيلتحق بالليكود.

رفع ذلك عدد مقاعد نتانياهو إلى 35، متقدما بمقعدين على تحالف أزرق أبيض.

في 20 من الشهر ذاته، أبلغ غانتس الرئيس بعجزه عن تشكيل الحكومة، قبل ساعات من انتهاء المهلة.

في مسعاه لتجنب تنظيم انتخابات ثالثة، كلف ريفلين البرلمان باختيار شخصية جديدة خلال ثلاثة أسابيع.

ورغم أن البرلمان بإمكانه اختيار أيّ نائب لتشكيل الحكومة، بقي نتانياهو وغانتس المرشحين الفعليين الوحيدين.

- اتهام نتانياهو -

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وجه المدعي العام تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لنتانياهو. وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في المنصب.

رفض نتانياهو التهم، واعتبرها محاولة لإزاحته من الحكومة.

في 11 كانون الأول/ديسمبر، انقضت مهلة البرلمان لتكليف رئيس حكومة، وحل الكنيست نفسه على أن تنظم انتخابات جديدة في 2 آذار/مارس.

دوك/ح س/دص

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