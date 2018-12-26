الأمطار الغزيرة تعرقل عمليات الإنقاذ في إندونيسيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 10:26 ص

ناجون تمّ إجلاؤهم من جزيرة سيبيسي يصلون إلى باكاوهيني في لامبونغ في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018

تعرقل الأمطار الغزيرة مهام رجال الإنقاذ في إندونيسيا الذين يحاولون جاهدين الوصول إلى المناطق النائية التي ضربها التسونامي لمساعدة سكّان تقطّعت بهم السبل.

وتعرقل الأمطار جهود فرق الإنقاذ وتسبب صعوبات للناجين الذين يعيشون أصلا في ظروف قاسية إثر التسونامي الذي ضرب مساء السبت من دون سابق إنذار مضيق سوندا الفاصل بين جزيرتي سومطرة وجاوة.

وقال سوتوبو بورو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبر تويتر إن "أمطارا غزيرة أدت إلى فيضان نهر غمرت مياهه عدّة مواقع. وهذا يعرقل الجهود لإجلاء الناس ومساعدة الناجين".

وطلبت السلطات من السكّان البقاء بعيدين عن السواحل إذ إن بركان آناك كراماتاو "طفل" بركان كراماتاو الشهير بحسب التعبير المحلي، لا يزال يشهد ثورانا في مضيق سوندا.

وشملت آخر حصيلة ضحايا 430 قتيلا و1495 جريحا و159 مفقودا. ومن الممكن أن "ترتفع هذه الحصيلة مع مرور الوقت" ووصول عناصر الإسعاف إلى المناطق النائية، بحسب الناطق باسم الوكالة الوطنية.

وتم إجلاء نحو 22 ألف شخص، وهم يعيشون حاليا في مراكز إيواء.

ويرجّح مسؤولون، استنادا إلى المعلومات المتوفرة، أن يكون ثوران بركان آناك كراكاتاو في مضيق سوندا بين سومطرة وجاوة قد أدى إلى انهيار جزء من الفوهة الذي سقط في الماء وتسبّب بالتسونامي.

وبحسب الخبراء، تكوّن آناك كراكاتاو بحدود العام 1928 في كالديرا كراكاتاو، وهو حوض بركاني تشكّل نتيجة ثوران أدى إلى انهيار فوهة بركان كراكاتاو الشهير الذي شهد سنة 1883 انفجارا أودى بحياة 36 ألف شخص.

- أزمة صحية -

حذر عاملون في المجال الإنساني من خطر نفاد الأدوية والمياه النظيفة في ظلّ توافد الآلاف إلى المشافي وملاجئ الإغاثة المستحدثة والمكتظّة، محذّرين من أزمة صحية عامة. وقد خسر كثيرون منازلهم من جرّاء هذه الكارثة.

وأوفدت السلطات مروحيات لتوفير المواد الغذائية في البلدات الساحلية النائية التي اجتاحها التسونامي في غرب جاوة وجنوب سومطرة.

ولا يزال مئات الإندونيسيين عالقين في جزر صغيرة عند مضيق سوندا وتوفد لهم السلطات مروحيات ومركبات لتنقلهم إلى مراكز إغاثة.

ويلجأ عناصر الإسعاف إلى كلاب مدرّبة للبحث عن ناجين بين الركام، وتصطف العائلات المفجوعة في الطوابير أمام مراكز للتعرّف على جثث ذويها. وبات الأمل في العثور على ناجين شبه معدوم.

وألحق التسونامي الضرر بالطرقات والجسور وباتت الأنقاض على انواعها منتشرة في شوارع المناطق المنكوبة، من هياكل سيارات ومركبات بحرية ومفروشات.

وألحق التسونامي دمارا في فندق تانجونغ ليسونغ حيث كانت فرقة البوب الشبابية "سيفنتين" تحيي حفلا وقت وقوع الكارثة التي أتت على موقع العرض وأودت بحياة ثلاثة من أعضاء الفرقة ولم ينج من شرّها سوى المغني.

ويعكف مئات العاملين والمتطوّعين في الصليب الأحمر الإندونيسي على توزيع مياه الشرب والبطانيات، فضلا عن توفير وحدات طبية متنقلة.

- معاناة أليمة -

قال عرفين هادي مدير قسم الكوارث في الصليب الأحمر المحلي إن "الإندونيسيين واجهوا سلسلة من الكوارث هذه السنة وأتت الخسائر فادحة وبات البؤس مستشريا. وطواقمنا تشهد على معاناتهم الأليمة".

إندونيسيا هي من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، فالأرخبيل نشأ من تقاطع صفائح تكتونية ويقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وهذه ثالث أكبر كارثة مدمرة تضرب إندونيسيا خلال ستة أشهر، بعد سلسلة زلازل مدمرة ضربت جزيرة لومبوك بين تموز/يوليو وآب/أغسطس، وصولا إلى أيلول/سبتمبر حيث خلّف تسونامي تشكل في أعقاب زلزال، 2200 قتيل وآلاف المفقودين في بالو، على جزيرة سولاويسي.

وأتت كارثة السبت أيضا قبل أيام من الذكرى الرابعة عشرة للتسونامي العنيف الذي وقع عام 2004، وهو أكثر الكوارث فتكا في التاريخ، فقد قتل حوالى 220 ألف شخص في عدة دول محاذية للمحيط الهندي بينهم 168 ألف إندونيسي.

ومنذ ذلك الحين، يرفع آلاف الإندونيسيين في السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الصلوات على نفس ضحايا تلك الكارثة في مقبرة جماعية في شمال سومطرة حيث يرقد 47 ألف شخص.

عثر توفيق المصياح للتوّ على رفات زوجته التي قضت في كارثة العام 2004 بين حوالى عشر جثث أخرى في ورشة بناء في آتشيه.

وصرّح هذا الموظّف الحكومي البالغ من العمر 50 عاما لوكالة فرانس برس "لم أكن أصدق أنني عثرت أخيرا على زوجتي بعد سنوات طويلة من البحث".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك